“Flaviano era um homem além do seu tempo, vai fazer falta aos emedebistas”, diz Wiliandro Derze

Durante o velório do ex-governador Flaviano Melo no Palácio Rio Branco, neste sábado (23), o vice-presidente da executiva municipal do MDB de Rio Branco, jornalista Wiliandro Derze, deixou sua mensagem sobre o presidente da sigla. “Flaviano era um homem além do seu tempo, vai fazer muita falta aos emedebistas”, disse Derze.

Wiliandro destacou a importância de Flaviano como um gestor público exemplar, reconhecendo sua dedicação em promover o desenvolvimento do Acre e em melhorar a qualidade de vida da população.

“Flaviano Melo foi um exemplo de gestor público dedicado e compromissado com o futuro dos acreanos. Ele sempre teve uma visão futurística, priorizando aqueles que mais precisavam”, disse Wiliandro, ressaltando a capacidade de Flaviano de enxergar além do presente e trabalhar em prol de um futuro melhor para o estado.

O vice-presidente da executiva municipal também elogiou a forma como Flaviano conduzia os assuntos do MDB, afirmando que o ex-governador cuidava do partido com carinho e amor. “Ele nunca buscou confrontos, mas sempre se empenhou em promover o diálogo e a busca pelos melhores caminhos para que a democracia prevalecesse”, acrescentou.

Ao refletir sobre a relação que teve com Flaviano, Wiliandro reconheceu que no início divergências eram comuns, mas enfatizou que estas ocorreram no intuito de engrandecer e cuidar do MDB. “Tivemos algumas divergências com Flaviano? Sim, mas sempre foram no campo de engrandecer o nosso MDB. A experiência que só Flaviano sabia lidar fez toda a diferença”, afirmou, destacando a capacidade do ex-governador de acolher e ouvir os verdadeiros emedebistas.

“Flaviano Melo foi um homem honesto, dedicado ao Acre e apaixonado pelo MDB de Oscar Passos e Raimundo Melo. Nós, emedebistas, nunca deixaremos de levar em nossas trajetórias a história de compromisso com o Acre que Flaviano teve”, finalizou Wiliandro, emocionado.

De acordo com Derze, Flaviano Melo deixa uma lacuna significativa na política acreana, mas seu legado de compromisso e dedicação ao estado será eternamente lembrado por aqueles que tiveram a oportunidade de trabalhar ao seu lado. “O MDB no Acre, sob a influência de figuras como Flaviano, continuará a zelar pelos princípios de diálogo e desenvolvimento que ele sempre promoveu”.