Fotos: membros do One Direction se despedem de Liam Payne

O velório de Liam Payne acontece nesta quarta-feira (20/11), em uma igreja em Wolverhampton, na Inglaterra. O último adeus ao cantor foi restrito aos familiares e amigos do cantor. Ele morreu ao se jogar da varanda de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.

Nas fotos, é possível ver que todos os ex-integrantes do One Direction, Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson e Niall Horan, estiveram presentes para se despedir de Payne. Além deles, a namorada do cantor, Kate Cassidy e Simon Cowell, responsável por relevar o grupo, estiveram presentes no local.

Confira as imagens:

Velório de Liam Payne será reservado e reunirá One Direction

Liam Payne será velado nesta quarta-feira (20/11), em Wolverhampton, cidade em que o cantor cresceu no Reino Unido. A cerimônia ocorre mais de um mês após a morte do cantor, que caiu do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, em 16 de outubro.

Embora Liam Payne fosse um artista famoso, a cerimônia fúnebre não será aberta ao público. Apenas amigos e familiares poderão comparecer ao adeus ao cantor.

Vale lembrar que o corpo do britânico foi liberado pela perícia e embalsamado no começo de novembro. O processo foi realizado na Argentina e acompanhado por Geoff, responsável por levar o corpo de volta à Inglaterra.

Acusado de abandono, amigo de Liam Payne não será bem-vindo em velório

Investigado na Argentina pela morte do cantor Liam Payne, Roger Nores, que era amigo do cantor, não será bem-vindo no velório do artista, que acontece nesta quarta-feira (20/11).

Segundo o jornal The Sun, a amizade de Roger e Liam era conturbada e muitos nem sabiam que os dois tinham voltado a se falar. Alguns veículos da imprensa apontaram que Roger havia se tornado empresário do cantor e o acompanhou à Argentina para que Liam renovasse seu visto de residência dos Estados Unidos.

Roger teria visitado Liam três vezes no hotel onde o ator caiu da varanda do terceiro andar. Por isso, ele é um dos investigados do caso, suspeito de abandonar o artista e de ter facilitado o acesso às drogas.

Como as investigações ainda estão ocorrendo, Roger não será bem-vindo no velório do artista. “A família de Liam quer que seu funeral ocorra sem problemas e, no momento, as opiniões estão divididas quando se trata de Roger. É verdade que ele e Liam tinham uma ligação, mas ele nunca foi popular entre o círculo mais amplo de Liam”, disse uma fonte ao jornal inglês.