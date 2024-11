Funai se pronuncia sobre supostos conflitos entre indígenas e povos isolados no Acre

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) se pronunciou acerca dos conflitos envolvendo povos isolados no Acre. Os indígenas conhecidos como Mascho Piro, invadiram as terras da aldeia Extrema, na TI Mamoadate entre Sena Madureira e Assis Brasil.

A Funai foi alertada sobre a aproximação do grupo isolado e logo iniciou suas ações, realizando conversas com a comunidade e outras instâncias administrativas.

“A Funai reafirma o seu compromisso com a promoção e proteção dos povos indígenas e informa que segue presente no território prestando assistência aos indígenas Manchineri e aos Mascho Piro, respeitando a política de não contato adotada pelo Estado brasileiro com relação aos indígenas em isolamento voluntário.