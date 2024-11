Furacão do Norte derrota Escolinha do Galvez nas penalidades e garante vaga

Depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal, o Furacão do Norte derrotou a Escolinha do Galvez por 4 a 3, nas penalidades, nesta sexta, 22, no Florestinha, e garantiu a última vaga na segunda fase do Campeonato Estadual Sub-13.

“Sabíamos das dificuldades da partida e felizmente conseguimos avançar. Temos uma equipe com qualidade e podemos lutar pelo título”, comentou o técnico do Furação do Norte, Bruno Melo.

Confrontos definidos

Por meio de um sorteio, o departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) definiu os confrontos da segunda fase do Estadual Sub-13. Os jogos serão disputados na próxima semana, no Florestinha.

Partidas da 2ª fase

Recriança x Plácido de Castro

Rei Artur x Santa Cruz

Na segunda, dia 25

Chapecoense x Escolinha do Santinha

Bangu x Xavier Maia

Na terça, dia 26

Independência x Cruz Azul

Acre Esporte x Vila da Amizade

Na quarta, dia 27

Vila Acre x Furacão do Norte

Esporte, Saúde e Lazer x Grêmio Xapuriense