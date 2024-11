G20: Carro que atendia comitiva do presidente Lula é roubado

Um carro que atendia à comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante eventos que antecedem a Cúpula do G20, no Rio de Janeiro, foi roubado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no último sábado (16).

O veículo, um Toyota Corolla branco, foi fechado por outro carro por volta das 20h. Três homens armados forçaram o motorista a descer e fugiram com o automóvel. A polícia está em busca dos assaltantes.

O motorista, que teve o celular roubado, voltava para casa no momento do crime. A assessoria da Presidência da República informou que o veículo “estava apoiando a equipe presidencial, era particular e o motorista já havia encerrado sua atividade do dia”.

A Cúpula do G20 ocorre entre segunda-feira (18) e terça-feira (19), no Museu de Arte Moderna (MAM), no centro do Rio de Janeiro. Antes disso, eventos preparatórios estão sendo realizados na capital fluminense. O evento reunirá 55 líderes de países e chefes de organizações.

Somente neste domingo (17) o presidente Lula tem reuniões bilaterais agendadas com 11 chefes de Estados. Os encontros são realizados no Forte de Copacabana. Entre eles, o presidente da França, Emmanuel Macron.

Outro carro roubado

Esse episódio não é isolado. Na última quinta-feira (14), um carro que estava a serviço da equipe do ministro da Secretaria Geral da Presidência, Márcio Macêdo, já havia sido roubado no Centro do Rio de Janeiro.

O motorista, que aguardava um funcionário da Presidência em frente ao hotel, foi surpreendido por dois assaltantes que levaram o veículo, um Toyota Corolla. O automóvel foi localizado no Complexo da Maré, na Zona Norte da cidade.