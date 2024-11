Gladson sanciona lei de conscientização e orientação do Lúpus Eritematoso Sistêmico

O Governo do Estado publicou no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), na manhã desta quinta-feira (14), lei que institui a campanha estadual de conscientização e orientação sobre o Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES).

A campanha deverá realizar campanhas de divulgação com o objetivo de esclarecer informações sobre a doença, suas principais características e sintomas; precauções que podem ser tomadas por quem é portador; orientação sobre tratamentos médicos adequados; orientações aos familiares; e sobre a prevenção da doença.

Além disso, o Estado deverá fazer coleta dos seguintes dados sobre pessoas diagnosticadas com Lúpus: número de infectados e realização de maiores pesquisas sobre a doença.

O poder executivo poderá regulamentar a lei, estabelecendo novas normas para o seu cumprimento.