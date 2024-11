Governo garante liberação de recursos para apoio a pequenos produtores de agricultura familiar do estado

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Agricultura e da sua Representação em Brasília, garantiu a liberação de R$ 943,5 mil junto ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR). Eles serão utilizados na compra de 25 microtratores à diesel para apoio aos pequenos produtores da agricultura familiar no estado.

A liberação dos recursos consta de registro realizado nesta quarta-feira, 13, no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siaf) e no Transferegov.br – o portal de transferências e parcerias da União. O pedido de liberação foi feito ao MIDR no dia 5 deste mês, pela Secretaria de Agricultura, juntamente com a Representação do Governo do Acre em Brasília – Repac.

Conforme explicou o secretário de Agricultura, José Luis Tchê, os microtratores irão apoiar especialmente pequenos produtores da agricultura familiar que produzem café: “Os recursos chegam em boa hora para atender à necessidade dos produtores na preparação da terra, principalmente no momento em que o Acre avança na produção de café especial”.

Tchê disse que o objetivo também é incentivar essa produção, destacando o potencial do Acre na área. “O potencial do Acre não é quantidade, é qualidade, é café especial”, disse o secretário. Ele destacou o mercado que isso representa para os pequenos produtores da agricultura familiar e exemplificou com dados recentes. “Pela primeira vez na história, dos 20 melhores produtores de café especial do país, quatro são do Acre”, afirmou.

Apoio estratégico

O secretário da Repac, Fábio Rueda, reforçou a importância dos investimentos: “Essa ação é um passo importante para fortalecer a agricultura familiar no Acre. A liberação de R$ 943,5 mil para a aquisição de microtratores vai proporcionar aos nossos pequenos produtores as ferramentas necessárias para melhorar a produtividade e a qualidade do trabalho no campo”.

Ele ainda complementou: “Com isso, além de impulsionar a economia local, estamos promovendo geração de emprego e segurança alimentar para a população”.

Emenda e articulação

Os R$ 943,5 mil são frutos de emenda do deputado federal Gerlen Diniz ao Orçamento Geral da União. “Agradecemos ao deputado por compreender a importância do apoio para a agricultura familiar do estado e tomar a decisão concreta na garantia dos recursos”, afirmou o secretário Tchê, em ação reforçada por Rueda.

O pedido de liberação dos recursos foi feito pelo secretário Tchê ao MIDR, juntamente com integrantes da Repac, em reunião, no dia 5 deste mês, com a coordenadora-geral de Atos Preparatórios de Instrumentos de Repasse do MDIR, Renata Silva de Oliveira, e Rosimeire Fernandes, diretora do Departamento de Projetos e Sistema Produtivos Regionais e Territoriais daquele ministério.

Antes, no dia 4, os secretários Luis Tchê e Fabio Rueda se reuniram na sede da Repac, em Brasília, para tratar de medidas para garantir apoios na capital federal para avanços no setor agrícola do Acre.