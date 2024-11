Governo já negocia com empresas do Peru e Bolívia voos diretos para o Acre; veja as rotas

O Governo do Acre vem realizando reuniões com os representantes das empresas SLI Air Cargo e Peru Air, para que rotas de voos diretos entre o estado e os países vizinhos Peru e Bolívia voltem a acontecer.

O principal intuito é fomentar o turismo entre as regiões, facilitando o deslocamento entre elas, assim como aumentar o movimento no comércio local.

Até o momento, se discute a criação de três novas rotas aéreas, que contaram inicialmente com dois voos semanais, podendo ser alterados a depender da demanda apresentada.

As rotas contempladas são as seguintes: de Rio Branco para Cusco, no Peru; de Rio Branco para Cobija, na Bolívia; e de Cruzeiro do Sul para Pucallpa.

O CEO da Peru Air, Erick Fernández, já declarou publicamente que os processos legais do lado peruano já se encontram em situação avançada e que já tem aeronaves prontas para realizar a operação, porém, seguem no aguardo do sinal verde por parte das autoridades brasileiras.

Vinci Airports é a concessionária responsável pelo Aeroporto de Rio Branco vem se envolvendo nas negociações e trabalha para alinhar as decisões entre governos do Brasil e Peru, em conjunto com a Polícia Federal, para colocar em prática o acesso de companhias aéreas estrangeiras ao mercado nacional.