Governo Lula doa terreno para Prefeitura de Rio Branco construir 144 casas populares para vítimas de enchente

Durante a inauguração do 22° Fórum Estadual de Democratização de Imóveis da União, nesta quarta-feira (13), o Governo Federal oficializou a doação de um terreno a Prefeitura de Rio Branco para construção de 144 casas populares.

O terreno fica localizado na Estrada da Floresta, na Vila Bétel 2 e será destinado para construção de moradias para famílias de baixa renda atingidas pelas enchentes do Rio Acre, em Rio Branco.

A Prefeitura de Rio Branco foi representada pelo secretário da Casa Civil, Valtim José e pela vereadora Lene Petecão, prefeita em exercício, que agradeceu o Governo Lula pela doação do terreno.

“Sou do 2º Distrito de Rio Branco, do bairro 6 de Agosto. Sei exatamente o que essa população passa todos os anos. Fica aqui o meu agradecimento ao Governo Federal por essa iniciativa”, disse.

Os imóveis foram doados pelo Programa Imóvel da Gente, criado em fevereiro deste ano pelo presidente Lula. A Secretaria do Patrimônio da União doou ainda mais três imóveis.

São eles:

– Um imóvel na Avenida Internacional, no Centro de Epitaciolândia, que servirá como Posto de Controle Migratório, destinado ao Departamento da Polícia Federal;

– Um imóvel na Rua Epaminondas Jácome, em Tarauacá, que servirá como Instalações de Unidade de Telecomunicações do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB), destinado ao Comando da Aeronáutica;

– Um imóvel na Rua Floriano Peixoto, no Centro de Rio Branco, que serve como a Coordenadoria da Patrulha Maria da Penha, do Programa Feminicídio Zero.