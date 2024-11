Governo vai investir R$ 18 milhões para obra de intervenção na Passarela Joaquim Macedo

A partir do dia 27 deste mês, o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) vai iniciar as obras de intervenções na Passarela Joaquim Macedo, em Rio Branco.

A estrutura da ponte foi afetada em razão das mudanças climáticas que atingiram o Mercado Velho, que precisou ser interditado.

“Os eventos climáticos extremos recorrentes, de seca e cheia do rio, aceleram o processo de erosão do solo e da estrutura da passarela, o que compromete a integridade da construção e dos pedestres e ciclistas que utilizam diariamente a passarela”, disse o governo.

De acordo com a presidente do Deracre, Sula Ximenes, a intervenção será realizada em caráter emergencial, atendendo o disposto no Decreto n° 11.524 de 29 de julho de 2024, válido por 180 dias, que instituiu situação emergência nos municípios de Rio Branco e Feijó, em decorrência de áreas afetadas por erosão fluvial.

O Estado deve alocar R$ 18 milhões em recursos próprios para conclusão da intervenção, que vai ser estrutural, corrigindo fissuras e reforçando pontos importantes de sustentação da passarela.

O prazo inicial para conclusão das intervenções e reabilitação da Passarela Joaquim Macedo é de 11 meses.