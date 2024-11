Homem em situação de rua é agredido com golpes de ripa por quatro homens enquanto dormia

Paulo dos Santos Lima, 42 anos, foi agredido fisicamente por quatro homens enquanto dormia na noite desta sexta-feira (8), no Mercado da 6 de Agosto, no bairro 6 de Agosto, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da vítima, ele estava dormindo quando foi surpreendido por quatro pessoas que, de posse de ripas, começaram a agredi-lo. Ainda atordoado e sem saber para onde ir, ele foi brutalmente espancado pelos agressores. Após a ação, os acusados fugiram do local.

Populares que passavam no momento perceberam a movimentação estranha e, após a fuga dos criminosos, pedestres acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Paulo recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde é estável, mas ele sofreu deformidades nos dois pulsos, fratura nas costas e no braço. Apesar dos ferimentos, ele não corre risco de morte.

O caso não foi registrado pela Polícia Militar e nem será investigado pela Polícia Civil.