Idoso de 92 anos desaparece após viagem de ônibus e família pede ajuda para encontrar

As autoridades e familiares estão em busca do senhor Quintino Machado, de 92 anos, desaparecido após realizar uma viagem de ônibus da empresa Eucatur com destino a Ji-Paraná. Ele teria saído de Rio Branco e seguiu para o município rondoniense.

Segundo informações, após chegar à rodoviária de Ji-Paraná, o idoso tentou retornar para a capital do Acre, adquirindo uma nova passagem. No entanto, devido algum imprevisto com o valor do bilhete, ele deixou o local sem concluir a compra.

A família e amigos de Quintino estão extremamente preocupados com o seu desaparecimento e pedem a colaboração da população para encontrá-lo. Qualquer informação que possa levar ao paradeiro dele deve ser repassada por meio do telefone (68) 9 9222-0056 (WhatsApp).

As autoridades locais já foram acionadas e estão investigando o caso. As buscas estão concentradas nas áreas próximas à rodoviária de Ji-Paraná e nas principais vias de acesso à cidade.