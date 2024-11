O zagueiro Pau Cubarsí, do Barcelona, levou muito a sério o ditado “dar o sangue em campo”. Na vitória do clube catalão, nessa quarta-feira (6/11), contra o Estrela Vermelha, o defensor levou 10 pontos no rosto após sofrer uma forte pancada.

O momento do ferimento ocorreu aos 18 minutos do 2º tempo (lance abaixo). A joia de 17 anos do Barcelona tentou afastar um cruzamento de cabeça, mas acabou sendo atingido por Spajic, que buscava a finalização. Confira como ficou o rosto de Pau Cubarsí: View this post on Instagram A post shared by Metrópoles Esportes (@metropolesesportes)