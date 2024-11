IML encontra tatuagem em corpo achado embaixo de ponte, mas vítima segue sem identificação

O Departamento de Polícia Científica (DPC) e o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Civil do Acre (PCAC), não conseguiram realizar a identificação de corpo encontrado no Rio Acre, na segunda-feira (11).

Corpo foi encontrado às margens do Rio Acre/Foto: ReproduçãoDe acordo com a perícia, o corpo é de um homem, jovem adulto, com uma das maiores pistas acerca de sua identidade sendo uma tatuagem com a palavra “Fé” e um rosário.

O corpo conta ainda com outra tatuagem na região da coxa, mas que devido ao estado de decomposição, não pôde ser identificada.