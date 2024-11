‘Influencer de Deus’ e 1º santo ‘millenial’: quem foi Carlo Acutis, que será canonizado pelo papa Francisco

O primeiro milagre atribuído a Carlo ocorreu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Brasil. Um menino diagnosticado com uma rara doença congênita foi curado depois que seu avô tocou em uma peça de roupa que continha o sangue de Carlo. Este evento foi suficiente para sua beatificação, um passo importante rumo à santidade.

O processo começa com a investigação diocesana da vida e virtudes do candidato, que, se aprovada, leva ao título de “Servo de Deus”. Em seguida, o Vaticano revisa os documentos e, se o Papa aprovar, o candidato é declarado “Venerável”. Para a beatificação, é necessário um milagre comprovado, após o qual o candidato se torna “Beato”. A canonização requer um segundo milagre, levando à declaração oficial de santidade pelo Papa. Os milagres, eventos extraordinários atribuídos à intercessão do candidato, são rigorosamente investigados e validados cientificamente e teologicamente. O processo de canonização pode levar de algumas décadas a vários séculos, dependendo do caso.