Jackie Pinheiro: acreana ganha duas medalhas de ouro no Pan-Americano de Kickboxing no Chile

A fotógrafa e atleta acreana Bel Caetano, filha do fotógrafo Edison Caetano, conquistou duas medalhas de ouro recentemente no 13º Campeonato Pan-Americano de Kickboxing, que ocorreu em Santiago, capital do Chile, de 30 de outubro a 3 de novembro, com a participação de 19 países das Américas e mais de 850 atletas inscritos. O Brasil teve 94 representantes, entre eles a acreana, que reside atualmente em Cascável-PR. O evento foi classificatório dos atletas americanos para os Jogos Mundiais de 2025, na China. Bel Caetano representou o país nas modalidades Light Contact e Kick Light até 60 kg e trouxe o ouro nas duas modalidades. Para chegar nesses resultados contou com a preparação Rony Belanson, Elaine Belanson e do Time TNT Artes Marciais.

Perpétua Almeida está na COP 29

A acreana Perpétua Almeida, diretora de Sustentabilidade na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI, está na 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 29), que está acontecendo em Baku, no Azerbaijão. O evento se estende até o próximo dia 22, com a participação de 198 países, que devem negociar a manutenção do aumento da temperatura do planeta abaixo de 1,5 ºC, conforme o Acordo de Paris.

Ela é uma das representantes do Brasil e está acompanhando as discussões e os eventos que fazem parte da programação.

Dona Nini Lino celebra bem-vividos 91 anos

A sempre elegante Nini Lino, viúva do político Ruy da Silveira Lino, ex-governador do território do Acre, celebrou seus 91 anos de idade, no dia 5 de novembro, na boa companhia de familiares e amigos mais íntimos. Confira alguns dos registros da celebração.

A aniversariante com a neta Luísa Lino, o casal Tião Viana e Marlúcia Cândida e a filha Regina Lino

As irmãs Beth e Regina Lino. À direita, Beth usando a camiseta que confeccionaram para homenagear Dona Nini, com uma foto dela e de seus filhos Regina, Beth, Ruy e Ovídio Lino

Acreanos prestigiam o show do Caetano & Bethânia em Brasília

Após 46 anos da última turnê que fizeram juntos, Caetano & Bethânia retornam melhores do que nunca. Se a obra de Caetano é genial e sua voz continua afinadíssima, a força da presença de Bethânia e a potência de seu vozeirão encantam, impressionam, preenchem todo o ambiente. Eles estão percorrendo o país e se apresentaram no dia 9 de novembro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília-DF. A força dessas duas entidades musicais, aos 82 e 78 anos é tão impressionante, que até a intensa chuva prevista para cair na capital federal, de 14 às 22h, deu trégua. E o céu de Brasília se transformou em um lindo cenário azul, dourado e cor de âmbar, no final da tarde, para receber os doces manos bárbaros… porque mistério sempre há de pintar por aí.

Aproveitando que esse trecho aéreo é um dos mais acessíveis, para quem mora no Acre, dezenas de fãs acreanos estiveram no show. Confiram alguns registros!

Os irmãos Caetano e Maria Bethânia realizaram um lindo e emocionante show no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 9

O casal Ray Alves e Débora Gonçalves, Claudia Cunha, Rayssa Alves, Jackie Pinheiro, Tylara Pinheiro e Socorro Pinheiro

O colunista social Moisés Alencastro curtiu o show com os amigos Ofélia Machado, Walnízia Cavalcante, Meyrelene Macedo, Julinho Eduardo e Márcia Regina Pereira, Gracinha Ruela e Rejane Lucena

O casal Caterine Castro e Luciano Trindade

Empresária Luana Lima, com seu filho José Joaquim, e os amigos Luana Melo e Madson Willander

Ex-modelo internacional retorna ao México e reencontra amiga de passarela

A ex-modelo internacional Laura Ferraz Aguiar, que modelou por uma década no México e hoje reside em Cruzeiro do Sul, está em viagem de férias com o marido João Tota Filho. No roteiro da viagem de lua de mel, que também é uma celebração do aniversário dela, o casal passou por Lima-Peru, Bogotá-Colômbia, Miami-EUA e Cidade do México-México, onde ela reencontrou com a amiga de passarela Camila Trentin e revisita lugares, após 13 anos sem ir ao país. Hoje, 13, no dia do seu aniversário, eles celebram a data em Playa del Carmen-México.

Férias em Maceió

A procuradora de Justiça Gilcely Evangelista passou alguns dias de férias em Maceió com a mana Giuliana Evangelista e a filha Eva Evangelista. O motivo da viagem foi a celebração de seu aniversário, assinalado no dia 26 de outubro.

Giro no centro-oeste

A empresária Luana Lima curtiu alguns dias de férias em Pirenopólis-Goiás, com amigos com quem cultiva mais de 20 anos de amizade, e depois foi à Brasília para assistir ao show do Caetano & Bethânia Tour. O lindo registro foi no Orquidário do Jardim Botânico, em Brasília-DF.

Acre na feira internacional de turismo

A agente de viagens e mediadora do perfil @destino acre, Thaly Figueiredo, está entre os acreanos que representam o estado na 36ª Feira Internacional de Turismo de Gramado – Festurisgramado 2024. A feira está sendo realizada em Gramado, na Serra Gaúcha, com a participação de todos os estados do país. Segundo a Thaly, o estande do Acre, organizado pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo do Acre e pelo Sebrae-Acre, está fazendo sucesso no local.

Banda Gaia anuncia retorno com músicos da formação original

Uma das maiores bandas da cena musical acreana nos anos 2000, a Banda Gaia, anunciou ontem (19) oficialmente o seu retorno aos palcos, para apresentação especial. O grupo, liderado pelo italiano Paolo Sanna, fará um show no dia 23 de novembro, às 20h, na A Confraria Gastrobar. Quem vivenciou a efervescente cena cultural acreana nas décadas de 2000 a 2010, certamente lembrará com saudades dos vibrantes e alegres shows da Banda Gaia, quarteto comandado pelo vocalista Paolo Sanna, que trazia em seu repertório uma diversidade de gêneros musicais resultantes da fusão cultural africana e latina e, também, de outros povos.

A boa nova é que 12 anos depois de encerrar os shows, quando o vocalista Paolo retornou a residir em sua cidade natal, Roma-Itália, o grupo anuncia que está de volta para uma única e grande apresentação, dessa vez com seis músicos, repertório especial, em noite com temática afro-latina. Com patrocínio da Made In Acre, a festa integra o projeto “Conexão Afro-Latina”, criado pelos DJs Malu e Morane, e terá os dois no comando das carrapetas, com a participação especial da Banda Gaia.

Para essa apresentação, a banda traz três músicos da formação inicial, com Paolo Sanna nos vocais, Charles Sampaio na guitarra e Paulo Nobre na bateria. Para o contrabaixo foi convidado o jovem e talentoso músico Pedro Arco. E a novidade para esse show são a introdução dos teclados, com o músico Davi Lima; e dos metais, com o maestro Sandoval França, que trarão ainda mais vigor ao espetáculo. O repertório será bem eclético, com grandes sucessos de artistas internacionais como Bob Marley, Steve Wonder, Célia Cruz, Seal, Manu Chao, Elvis Crespo, Inners Circle, Chico César e Maná. As mesas e os ingressos para o evento já estão sendo vendidos através do telefone (68) 99956-9044.

Libriana

Com um grupo de amigos, no restaurante Missa Jarude, a empresária Rayssa Alves uma das sócias da marca Made In Acre – celebrou mais um ano de vida, no dia 15 de outubro. A maior celebração, no entanto, está sendo uma viagem de férias que iniciou em Brasília-DF e agora se estende à João Pessoa-PB. Parabéns!

A libriana raiz Rayssa Alves com os amigos Juliana Pejon, Lucas Dias, Rodrigo Gomes, Anna Biatriz Melo e Jackie Pinheiro

Café com velinhas

Com um café da manhã na Padaria Bella Rio Branco, a libriana Raíssa Nascimento celebrou em família seu aniversário, assinalado no dia 22 de outubro. Na foto, a aniversariante com a cunhada Luíza Pinheiro, a mãe Rosana Oliveira, o marido Paulo Pinheiro e a sogra Jackie Pinheiro.

Influenciadora Maykeline Maia celebra aniversário em São Paulo

A influenciadora digital Maykeline Maia – mediadora do Instagram @euvinodivando -, celebrou seu aniversário no dia 23 de outubro, em São Paulo, no Terraço Itália, com um jantarzinho íntimo organizado pelo marido Daniel Eskenazi, com a cumplicidade do time do restaurante. O casal aproveitou o romantismo da noite para fazer fotos contemplando a vista do 41º andar.

O niver da Bebê

Rodeada de amigos e familiares, a colunista Roberta Lima – mais conhecida entre os amigos como ‘Bebê’ – celebrou seu aniversário, no Paris Garden, em 31 de outubro. A data de seu aniversário é 2 de novembro, mas a pedido da sua mãe Elizabeth, ela antecipou a celebração em respeito ao dia santo (dia dos finados). Confiram alguns clicks pela lente de João Paulo. Vida longa para a Bebê!

Roberta Lima celebrando a nova idade

A aniversariante com os filhos Kristoffer e Karenna, a nora Shaira e a neta Ana Beatriz

A procuradora de Justiça Kátia Rejane Araújo, com sua filha Camila Rodrigues, o genro Rodrigo Guerra – noivo da Camila – e a aniversariante

Nádia Jarude, Meyre Manaus e Valéria Lima levaram seu abraço amigo

Rob entre as amigas Mariana Carvalho, Carol Duck, Mercedes Lavocat e Juliana Caobianco

O colunista social Moisés Alencastro e a querida Gracinha Valente Ruela prestigiaram o aniversário da Bebê

Viva a Suzy!

No dia 2 de novembro, a competente fisioterapeuta Suzy Aragão Simões, do estúdio Pilates Suzy Aragão, celebrou mais um ano de vida, em família. Após o feriado, ganhou festa surpresa das alunas no Pilates. Ela merece!

Niver da Deja

A radialista e jornalista Degeane Santos, apresentadora do programa do meio-dia na Gazeta FM 93 e profissional queridíssima entre os colegas de categoria, celebrou mais um ano de vida no dia 8. Um feliz novo ciclo para essa querida!

Sampa

Amei ser recebida em São Paulo por essa família querida, na última semana de outubro. A jornalista Surama Chaul, amiga de longos anos, sua mãe Celle Chaul (delegada de polícia aposentada), e o seu irmão, o psicólogo Sávio Chaul. Maravilhosos!

Sampa II

É sempre uma alegria reencontrar o meu embaixador no Sul e Sudeste, o querido amigo Nostradamus França, agora residindo em São Paulo.



Despedida da D. Terezinha de Paula

Com imenso pesar, a sociedade rio-branquense recebeu a notícia do falecimento da senhora Terezinha de Paula, mãe do colunista social Vagno Di Paula. Mulher corajosa e de fibra, foi seringueira e criou parte dos seus filhos no seringal, onde também era enfermeira de conhecimento tradicional e praticou muita beneficência. No dia 6 de novembro, a família recebeu amigos na Catedral Nossa Senhora de Nazaré para a celebração da missão de 7º dia. Que esteja na Glória de Deus!

O Boticário apresenta Nativa SPA Cereja Rouge

Nativa SPA Cereja Rouge chega para integrar a família de cuidados corporais do Boticário que é conhecida por sua intensa perfumação. O lançamento exala sensualidade e, com o inédito e exclusivo acorde Sexy Cherry, proporciona pele comprovadamente mais irresistível, com fragrância sensual e instigante. Além do óleo de quinoa, ativo exclusivo e presente em todo o portfólio de Nativa SPA, a novidade ainda conta com o “efeito pele de cereja”, resultado da união do óleo de quinoa com o extrato de cereja, que melhora a textura e firmeza da pele. Com aspectos licorosos e suculentos da cereja, a linha entrega uma fragrância oriental frutal ambarada, para uma perfumação marcante envolvente, códigos antes únicos da perfumaria internacional, pela primeira vez em uma marca de Corpo & Banho.

Já o óleo de quinoa, presente em todos os produtos corporais de Nativa SPA, é responsável por benefícios como hidratação profunda e estímulo de até 77% à produção de colágeno natural da pele. Esse benefício patenteado possui certificação da Mintel, empresa global de inteligência e pesquisa que certifica para a indústria de consumo, como a primeira marca¹ do mundo em corpo e banho que utiliza óleo de quinoa² para promover este estímulo.

A linha é composta por oito itens, começando com a Loção Aveludada Desodorante – disponível em 400 e 200 ml, além da opção em refil–; o Creme Firmador de Colo 5 em 1; o Creme Antiressecamento para Mãos; o Óleo Glorioso; o Sabonete Líquido Perfumado; e o Body Splash Colônia Desodorante.

Cleo estreia como diretora de fotografia em editorial de moda para campanha de Nativa SPA Cereja Rouge do Boticário

Reconhecida por sua sensualidade, a artista Cleo dá um novo passo em sua carreira ao dirigir pela primeira vez um editorial de moda para ativar o poder do mood Sexy Cherry em cada mulher. Promovido pelo Boticário, para o lançamento de Nativa SPA Cereja Rouge, a campanha convidou as botilovers – fãs apaixonadas pela marca – para uma experiência exclusiva: uma sessão de fotos, totalmente imersa no conceito criativo do lançamento.

O editorial tem como objetivo valorizar a sensualidade feminina de forma plural, destacando a intensidade de cada mulher – tudo isso graças ar Nativa SPA Cereja Rouge e seu exclusivo acorde Sexy Cherry, que proporciona pele comprovadamente mais irresistível. Para as participantes, a experiência foi além de um simples editorial: um convite para se reconectar com a própria sensualidade, em um ambiente de cuidado e empoderamento, onde a estrela principal é cada mulher.

Quasar Deep Blue: o frescor atemporal reinventado em uma nova intensidade

No universo masculino, marcas clássicas buscam se reinventar para equilibrar modernidade e aspiração, sem perder a essência. Alinhado a esse movimento, Quasar – a segunda maior marca de perfumaria masculina do Boticário – lança Quasar Deep Blue, sua nova fragrância. Desenvolvida para o homem que valoriza o tempo e abraça o novo sem abrir mão da atemporalidade, a novidade oferece uma experiência sofisticada, preservando as características icônicas da coleção e a estética refinada do frasco, com os vincos icônicos de Quasar e um degradê azul-marinho profundo.

O novo Quasar Deep Blue traz para o público masculino o que há de mais sofisticado entre as matérias-primas da perfumaria mundial com o exclusivo Blend Orpur Profond – uma versão mais nobre e fresca de ingredientes clássicos da perfumaria, como lavanda, cardamomo e patchouli que possuem o selo ORPUR®️ – que classifica a qualidade de ingredientes naturais de origem específica e pureza olfativa, consideradas joias no universo das fragrâncias. O resultado é uma interpretação contemporânea, fresca e sofisticada.

O Boticário apresenta Lily Gardénia, com exclusiva técnica artesanal de extração dos óleos das pétalas das flores



Seguindo com a sua essência inovadora no mercado de perfumaria nacional, O Boticário acaba de apresentar Lily Gardénia, a mais recente novidade do portfólio de Lily, marca de perfumaria feminina reconhecida pelas consumidoras pela qualidade superior marcada pelas notas de lírios. A novidade chega ao portfólio de Lily como um olfativo floral amadeirado pela união do lírio e da gardênia – flores brancas majestosas, com a densidade e sofisticação das madeiras.

Para elevar o momento de autocuidado, em edição especial, o Lily Creme Acetinado Hidratante Desodorante Corporal Gardénia mantém a pele intensamente hidratada e macia por até 48 horas. Com textura aveludada e uma explosão de fragrância, desliza suavemente na pele e desperta os sentidos com o reforço da perfumação intensa, marcante e prolongada da linha. Junto dos produtos do lançamento de Lily Gardénia, as consumidoras também terão uma novidade com o Sabonete em Barra Perfumado decorado, que possui a perfumação marcante da fragrância mais procurada da linha, Lily Eau de Parfum, e limpa suavemente enquanto nutre a pele, deixando o momento do banho ainda mais especial e a pele com a sensação macia e acetinada.

Em período promocional, até o dia 1º de dezembro, os itens da linha Lily Gardénia contarão com descontos de 10% em todos os canais de vendas do Boticário: lojas físicas, e-commerce, aplicativo oficial (disponível nas versões Android e iOS), WhatsApp oficial (pelo número 0800 744 0010 – número oficial e seguro) e revendedores disponíveis por todo o Brasil, que podem ser contatados pelo canal Boticário Encontre.