Jade Picon mergulha em banheira de gelo após treino; veja momento

A influenciadora Jade Picon, 23, postou um vídeo nas redes soiais, nesta quarta-feira (6), entrando em uma banheira cheia de gelo após treinar.

Jade fez um treino de luta com o personal trainer e, depois, entrou na banheira, uma técnica conhecida por ajudar na redução de inflamações musculares e do fluxo sanguíneo, que pode aliviar as dores musculares.

“Quando chega o momento do dia… deu por hoje”, escreveu a influenciadora no vídeo.

Rencentemente, Jade opinou sobre homens comprometidos que costumam curtir suas fotos de biquíni.

Ela disse que considera a atitude desrespeitosa e aproveitou para aconselhar a fã a ficar em alerta.

“Ele só está pedindo desculpa porque ele viu que você descobriu que ele curtiu. Acho uma falta de respeito tão grande isso… Está tudo bem um homem curtir fotos de outras mulheres, mas tem fotos e fotos. Coisas e coisas. Cada caso é um caso”, afirmou ela.

Ainda no vídeo, Picon disse ficar desconfiada quando a situação acontece com ela. “Eu, por exemplo, quando posto foto de biquíni e vem alguém comprometido curtir, eu fico ‘assim’. É esquisito, não acho de bom tom”, concluiu.

Veja o momento: