Joabe diz que conversou com a Nacional do União Brasil sobre candidatura à presidência da Câmara

O vereador eleito Joabe Lira foi o entrevistado do Em Cena, podcast do ContilNet, desta segunda-feira (11).

Durante a entrevista, ele voltou a reafirmar que é candidato à presidência da Câmara de Rio Branco para a próxima legislatura. Ele destacou que já fez conversas com a Direção Nacional e Estadual do partido dele – o União Brasil – sobre a disputa pela cadeira da presidência.

“Entendemos que o União Brasil foi um dos primeiros partidos que compuseram a aliança com o PL para a reeleição do prefeito Tião Bocalom. O vice viria do União Brasil. No entanto, depois que o PP acenou que iria participar da aliança, o partido abriu mão da vice. Foi uma decisão muito acertada. Nós entendemos então que o UB também precisa participar desse projeto de muito trabalho e responsabilidade com o nosso município”, disse.

Ainda na conversa com o jornalista Tião Maia, Joabe disse que caso seja eleito presidente da Casa, apesar de ter uma relação próxima ao prefeito, não vai transformar Câmara em um ‘puxadinho’ da prefeitura. “O Poder Legislativo é independente. No entanto são harmônicos”.

Veja a entrevista na íntegra: