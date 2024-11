Jovem cai ao fazer fotos em janela de carro e morre atropelada

Na madrugada desta segunda-feira (18/11), vários casos de violência foram registrados no Bairro dos Bancários, em João Pessoa. Durante a madrugada, uma jovem morreu depois de ser atropelada.

De acordo com a Polícia Militar, Amanda Barbosa dos Santos, de 24 anos, estaria sentada na janela de um carro fazendo fotos com duas amigas, quando teria se desequilibrado e caído do veículo em movimento.

Um carro que vinha logo depois não conseguiu desviar e atingiu a jovem. Ela foi socorrida e levada para o Hospital de Trauma, mas já chegou sem vida. As jovens que estavam com Amanda foram levadas para a Cidade de Polícia. no Geisel para prestar esclarecimentos.

