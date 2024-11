Jovem é preso com mais de 5 kg de droga em mochila; família tenta impedir ação da polícia

Wellington Pereira da Silva, 27 anos, foi preso na noite desta quinta-feira (21) com mais de 5 kg de maconha em uma mochila, em frente a uma residência na região do Polo Benfica, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, militares da Companhia CHOQUE estavam em patrulhamento na região do Polo Benfica quando, no ramal Bom Futuro, avistaram um indivíduo com uma mochila vermelha em frente a uma residência. No momento em que a viatura da CHOQUE se aproximou, o indivíduo tentou se desfazer da mochila e fugir.

Prontamente, ele foi cercado e detido pelos policiais, que, ao verificarem o conteúdo da mochila, encontraram vários tijolos de material aparentando ser maconha, totalizando 5,232 kg.

Foi dada voz de prisão a Wellington Pereira, mas familiares tentaram impedir a detenção. Os ânimos se exaltaram, mas a situação foi logo contornada pelos policiais, que conseguiram prender Wellington e o conduzir, junto com a droga, à Delegacia de Flagrantes.

Na delegacia, foi constatado que Wellington já possuía passagem pelo sistema prisional, tendo cumprido cerca de três anos, também pelo crime de tráfico de drogas.