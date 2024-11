Jovem perde visão após ser atingida por disparos de arma de paintball

Uma jovem de 19 anos perdeu a visão de um olho após ser atingida por disparos com arma de paintball. O caso aconteceu durante a noite de Halloween, em Chicago (EUA). A garota foi identificada como Vicky Murillo.

De acordo com informações do Uol, ela estava com uma amiga quando ambas começaram a ser seguidas por um carro na noite de 31 de outubro.

Um passageiro colocou um celular para fora, começou a gravar e desferiu tiros de paintball contra elas. As informações foram confirmadas às emissoras norte-americanas WLS e CBS pelo irmão da jovem.

Em seguida, as jovens foram encaminhadas ao hospital. Vicky teve ferimentos graves nos olhos e precisou passar por cirurgia. Segundo os médicos, não há chances de ela recuperar a visão do olho esquerdo.

A família da jovem criou uma vaquinha virtual para ajudar nas despesas médicas. Mais de US$ 5 mil já foram arrecadados, e a meta é conseguir US$ 10 mil.

Até o momento, ninguém foi preso, mas a polícia local investiga o caso. Outras vítimas foram relatadas às autoridades, mas Vicky foi a que teve ferimentos mais graves.