Márcio Bittar critica paralisação de obras e defende conclusão de projetos no Acre; veja vídeo

O senador Márcio Bittar, do União Brasil, usou suas redes sociais para criticar a paralisação de obras importantes em todo o Brasil, incluindo o Acre, que foi afetado diretamente pela decisão do ministro da Justiça, Flávio Dino.

Em um vídeo publicado neste domingo (10), Bittar se mostrou preocupado com o impacto da decisão, que bloqueou milhões de reais em investimentos destinados a obras em andamento no país.

“O ministro Flávio Dino, numa canetada, paralisou milhões em obras importantíssimas no país todo. Ele poderia muito bem exigir mais transparência e ir em cima daquelas obras que, por acaso, tivessem alguma denúncia, mas não, ele parou tudo”, disse o senador.

A decisão de Dino gerou uma onda de críticas, principalmente entre aqueles que defendem que o Executivo Federal deve ter maior controle sobre os recursos orçamentários e a implementação das obras.

Bittar foi enfático ao afirmar que o governo federal, sob o comando do PT de Luiz Inácio Lula da Silva, tem gerido o orçamento de forma excessiva e não quer compartilhar a gestão com o Congresso Nacional.

A crítica de Bittar se concentrou, especialmente, em como essa paralisação afeta o progresso de obras no Acre, um estado que, segundo o senador, tem vivido uma situação difícil devido à interrupção de projetos essenciais para o desenvolvimento local.

“Eu quero dizer ao meu querido Estado do Acre, ao povo acreano, que, junto com o governador Gladson Cameli, com o prefeito Bocalom e todos os prefeitos do interior do Estado, tudo que for possível, nós faremos para que essas obras todas iniciadas no nosso Estado possam terminar”, afirmou.

O senador também fez questão de ressaltar que as obras em andamento estão sendo executadas dentro dos parâmetros legais e que a interrupção das mesmas prejudica diretamente a população acreana.

“Nós temos a consciência tranquila que elas estão no rigor da lei”, declarou. Bittar reafirmou seu compromisso de continuar trabalhando, ao lado das autoridades locais, para garantir que os projetos importantes para a população sejam concluídos, sem que a política federal interfira no andamento das obras.

Internautas expressaram apoio ao posicionamento do senador, com muitos destacando que a paralisação das obras é um reflexo da centralização de poder no governo federal, particularmente no STF.

Diversos comentários ressaltaram a insatisfação com o atual cenário político e a atuação de figuras como o ministro Flávio Dino, que foi apontado como responsável pela suspensão das obras.

Embora o apoio a Bittar fosse expressivo, também houve críticas ao comportamento dos parlamentares, com alguns internautas questionando o papel do Congresso Nacional e a falta de ação efetiva por parte de outros senadores para reverter a situação.

A insatisfação com o STF também foi um tema recorrente entre as reações dos internautas, que consideram que a Suprema Corte tem exercido um controle excessivo sobre as decisões políticas e administrativas no Brasil.

Em seu pronunciamento, Bittar ainda fez um alerta sobre o perigo de o Brasil continuar com esse tipo de interferência, apontando que a centralização do poder pode prejudicar a evolução do país.

Ele reiterou que a única forma de resolver esse impasse seria com a união de todos os representantes políticos para garantir que as obras necessárias para o desenvolvimento da infraestrutura sejam finalizadas.

Com o apoio do governo estadual e municipal, o senador prometeu empenho total para garantir a conclusão das obras essenciais no Acre, afirmando que, independentemente das dificuldades impostas por decisões de Brasília, as prioridades do estado devem ser cumpridas e os investimentos precisam seguir em frente para beneficiar a população local.

Veja o vídeo: