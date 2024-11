Marina lamenta morte de Flaviano e diz que acreanos sentirão falta da ‘inegável competência’

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, usou as redes sociais nesta quarta-feira (20) para lamentar a morte do ex-governador do Acre, Flaviano Melo.

Em nota, a acreana Marina Silva, que está indo para Baku, para participar da última semana da COP 29, lembrou que quando Flaviano era prefeito de Rio Branco, ela andava pelos bairros organizando movimento de moradores. “Quando ele era governador, fui eleita vereadora. Depois, fomos colegas no Senado. Convivemos por muitos anos, entre divergências e concordâncias, muitos debates e alguns embates, no ambiente saudável da democracia”, disse.

Marina também afirmou que os acreanos sentirão falta da experiência de Flaviano e competência como administrador. “Rogo a Deus para que conforte e fortaleça sua família, amigos e companheiros de trabalho”, finalizou.

Veja a nota na íntegra:

Estou em viagem, rumo a Baku, para a última semana da COP 29, mas detenho-me um momento para lamentar o falecimento de Flaviano Melo, líder político histórico do Acre, presidente estadual do MDB.

Flaviano era prefeito de Rio Branco quando eu andava pelos bairros organizando movimento de moradores. Quando ele era governador, fui eleita vereadora. Depois, fomos colegas no Senado. Convivemos por muitos anos, entre divergências e concordâncias, muitos debates e alguns embates, no ambiente saudável da democracia. Os acreanos sentirão falta de sua experiência e de sua inegável competência como administrador. Rogo a Deus para que conforte e fortaleça sua família, amigos e companheiros de trabalho.