Menino atingido por pedra de caminhão morreu ao salvar primo de 2 anos

Os primos Guilherme Pires dos Santos, 9 anos, e Davi Avelino, 2, haviam deixado a casa da tia para ir à escola, na manhã desta terça-feira (26/11), quando o mais velho deles morreu após ser atingido por pedras de grande porte que caíram de um caminhão. O veículo havia tombado enquanto trafegava pela DF-150.

Guilherme conduzia o carrinho de bebê em que Davi estava, quando o acidente de trânsito aconteceu, e as pedras transportadas pelo caminhão caíram. Uma das peças transportadas rolou até a rua por onde os meninos passavam – uma pista adjacente à rodovia –, e o mais velho conseguiu empurrar o primo para longe, para salvá-lo, mas acabou atingido.

Guilherme morreu na hora, e Davi foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS). Ele apresentava sonolência, mas agora passa bem.

Veja imagens do local:

Avô de Davi e tio de Guilherme, Raimundo Nonato, 55, estava com as crianças no momento da tragédia. Os meninos haviam passado a manhã na casa de uma tia, jogando futebol, e se preparavam para ir ao colégio.

“Eles disseram que iam rapidinho à casa da madrinha do Guilherme, que fica no fim da nossa rua. E, quando estávamos passando [próximo à DF-150], aconteceu a fatalidade”, contou Rose Avelino, 48, esposa de Raimundo.