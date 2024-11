‘Missa do Enem’: igrejas no Acre vão benzer canetas de quem for fazer a prova neste domingo

Estudantes de todo o país se preparam durante o ano inteiro para a prova mais importante para quem pretende ingressar em um curso superior: o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.

Nesse momento, toda a ajuda é bem vinda. Em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, por exemplo, várias igrejas do município, como a tradicional Catedral Nossa Senhora da Glória, a Igreja de Nossa Senhora Aparecida e outras paróquias, vão realizar missas para os candidatos que irão realizar a prova.

As chamadas ‘missas do Enem’, vão abençoar as canetas dos candidatos. As celebrações acontecem no próximo sábado (2), véspera do primeiro domingo da prova. Na Catedral, a missa será feita pelo padre Reginaldo às 19h30.

No mesmo horário, na Paróquia de Aparecida, quem realiza a missa do Enem é o bispo Dom Flávio Giovenali.

O Acre registrou 9.082 estudantes concluintes do ensino médio na rede pública inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024, o que representa 100,00% do total desses alunos. A estimativa considera o número de 1.616.606 participantes que estão finalizando a etapa de ensino em 2024.