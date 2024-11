Morador em situação de rua recebe ‘disciplina’ de organização criminosa e vai parar no PS de Rio Branco

Marcos Vinicius Araújo de Souza, 25 anos, conhecido como “Bilola”, foi brutalmente agredido a golpes de ripa após ser submetido a uma “disciplina” imposta por uma organização criminosa na madrugada desta sexta-feira (8), nas proximidades de um posto de combustível na rua Rui Barbosa, no bairro Dom Giocondo, conhecido popularmente como Papoco, em Rio Branco.

Segundo informações da vítima, ele estava agachado na calçada, pois estava(consumindo drogas há cerca de quatro dias e não sabia ao certo quem o agrediu com tanta violência. Marcos Vinicius relata que, dias atrás, uma pessoa tentou agredi-lo, mas ele conseguiu fugir pulando dentro do Rio Acre. Desta vez, como estava drogado, não teve chance de correr, pois, na primeira ripada aplicada pelas costas, a vítima já caiu e continuou sendo espancada. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Mesmo ferido, com uma fratura e uma luxação no braço, o morador em situação de rua foi caminhando até o pronto-socorro de Rio Branco e pediu ajuda médica.

Na saída do PS, Marcos Vinicius falou com a equipe de reportagem e disse que o espancamento foi mandado por alguém e que ele estaria sendo acusado de furtar várias lojas de roupas no centro de Rio Branco, mas o homem nega o crime.

O caso não foi registrado pela Polícia Militar, nem o Samu foi acionado, e a Polícia Civil não vai investigar o caso.

A equipe também teve acesso ao estado de saúde da vítima, que, durante o raio-x, revelou pinos em ambas as pernas (quebradas várias vezes em outras ocasiões), três fraturas nos braços (também quebrados em outras ocasiões) e marcas de facadas (de ocorrências anteriores), além de vários hematomas pelo corpo, oriundos do espancamento.