Moradores bloqueiam a BR-364 por conta de altas tarifas de energia; Energisa se posiciona

Moradores da Cidade do Povo, em Rio Branco, reivindicam melhorias no seu sistema de energia elétrica em suas residências, principalmente em relação as altas tarifas, na manhã desta sexta-feira (01).

Segundo um vídeo enviado ao ContilNet, o grupo de manifestantes bloqueou a entrada para o Parque Industrial, próximo à Cidade do Povo.

A Energisa emitiu uma nota se posicionando sobre a situação e afirmou que se reunirá com os representantes do bairro para pensar em uma solução para a situação:

“A Energisa informa que os representantes do bairro Cidade do Povo serão recebidos pela equipe da empresa na manhã desta sexta-feira, para entender as demandas e realizar as tratativas necessárias”.

Veja o vídeo da manifestação: