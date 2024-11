Moradores bloqueiam ponte do São Francisco em protesto por melhorias na infraestrutura

Moradores da ocupação Promessa de Deus e do bairro Eldorado interditaram a Ponte do São Francisco em Rio Branco, na noite desta sexta-feira (22), protestando contra as condições precárias de trafegabilidade e infraestrutura.

A manifestação, que começou às 17h e foi encerrada por volta das 18h, provocou congestionamentos na região, afetando motoristas e pedestres.

A ação reflete a insatisfação dos residentes com intervenções inacabadas realizadas pela Prefeitura durante o período eleitoral. De acordo com Pâmela Alencar, moradora da Rua Girassol, o pouco asfalto existente foi retirado meses atrás, deixando as vias tomadas por lama.

“Rasparam nosso asfalto e não terminaram o serviço. Agora, estamos sofrendo com ruas cheias de barro, e isso já prejudicou até meu transporte. Só queremos que o trabalho seja concluído”, afirmou Pâmela.

Os manifestantes anunciaram que novas mobilizações ocorrerão na próxima semana caso as reivindicações não sejam atendidas. Apesar das promessas do secretário de Infraestrutura, Cid Ferreira, sobre a retomada das obras, a comunidade segue sem respostas efetivas.

Veja o vídeo: