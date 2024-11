Morre, aos 73 anos, José Rair Freitas, ex-diretor do Hospital Geral de Cruzeiro do Sul

O odontólogo José Rair Cavalcante de Freitas, membro da tradicional família do Vale do Juruá, faleceu na manhã de quinta-feira (7), em São Paulo, e o corpo deve ser transferido para Cruzeiro do Sul. A causa da morte não foi revelada pela família.

O odontólogo tinha 73 anos e estava em São Paulo com a família. Durante anos, ele foi diretor do antigo Hospital Geral de Cruzeiro do Sul.

Nascido em Cruzeiro do Sul, em dezembro de 1950, Rair deixa esposa, dona Rute Lima de Freitas, e três filhos: Rair Junior, procurador municipal de Cruzeiro do Sul, Rafael e Raíssa,

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, manifestou pesar pela morte.