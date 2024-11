Motociclista invade preferencial e colide contra veículo; avó e neta ficam feridas

A motociclista Edilene Lira Catunda, 46 anos, e a neta dela, de7 anos, foram vítimas de um acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira (22), no cruzamento das ruas 13 de Maio com a Boa União, no bairro Boa União, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Edilene trafegava pela Rua 13 de Maio em uma motocicleta modelo Titan, de cor preta, quando não respeitou uma placa de sinalização que obrigava os motoristas a parar e bateu em um veículo modelo Mobi, de cor vermelha e placa QLV-6A85, que trafegava pela Rua Boa União.

Com o impacto, Edilene bateu violentamente o tórax contra o carro e acabou desmaiando. Já a neta dela, que estava na garupa da motocicleta, foi arremessada, passando por cima do automóvel.

Moradores da região foram prestativos, ajudaram as vítimas e acionaram a polícia e o Samu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou duas ambulâncias, sendo uma de suporte básico e outra de suporte avançado, para realizar os primeiros atendimentos às vítimas.

Edilene estava sentindo dores torácicas e teve perda de consciência. A criança sofreu um corte na face, ferimentos no tórax e joelho, além de luxação no segundo dedo do pé esquerdo. Apesar dos ferimentos, a avó e a neta estão em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito foi acionado e isolou a área para o trabalho da perícia. A moto foi retirada por membros da família de Edilene. O veículo permaneceu no local para a perícia e, após os procedimentos de praxe, foi liberado.