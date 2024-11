Mulher tem pernas e dedos da mão amputados após contrair bactéria da saliva do cachorro

Uma mulher de Oklahoma, nos Estados Unidos, precisou ter as pernas e seis dedos das mãos amputados após contrair uma bactéria da saliva do cachorro de estimação. Tudo começou depois que Kathy Roberts foi mordida pelo animal.

“Eu estava dando frango ao meu cachorrinho uma noite e ele pegou o pedaço da minha mão. Eu não estava prestando atenção. Ele fez apenas um pequeno arranhão na pele e não foi tão ruim”, contou ao News 4.

Depois de lavar e aplicar uma pomada no ferimento, Kathy não imaginou o grande problema que viria a enfrentar. Um mês depois, a mulher sentiu dificuldade para mover a perna direita e procurou um médico.

Kathy foi imediatamente levada para a sala de emergência com pressão baixa e frequência cardíaca alta. Logo depois, seus membros começaram a ficar pretos e, devido a gravidade nos tecidos, os médicos precisam amputar as pernas e seis dedos das mãos.

Três meses depois, Kathy recebeu próteses para as pernas e dedos. Já o cachorro foi adotado por outra família.

O que era a bactéria da saliva do cachorro

De acordo com os médicos, Kathy contraiu uma infecção no sangue, provavelmente após a pequena mordida do cachorro. Segundo o News 4, o patógeno bacteriano é conhecido como capnocytophaga canimorsus e pode ser encontrado na saliva de cachorros e gatos.

A bactéria pode ser transmitida para humanos através de mordidas e lambidas dos animais. A infecção pode ser tratada com antibióticos, no mínimo três semanas. Desta forma, é possível evitar os casos mais graves, como amputações, ataques cardíacos e insuficiência renal.

A chance de sobrevivência com o diagnóstico precoce também aumenta, tendo em vista que 30% das pessoas que contraem a bactéria morrem.

*Com informações da ISTOÉ