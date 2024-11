Música de Rita Lee em festival de colégio no Acre causa polêmica e mãe aciona Conselho Tutelar

O ContilNet recebeu uma denúncia sobre uma suposta confusão ocorrida no Festival Cultural do Colégio Aplicação, no último sábado (23), na sede da Universidade Federal do Acre, por conta de uma música escolhida pela professora de Artes e apresentada por alunas da escola.

A canção em questão é Pagu, de Rita Lee, que conta com a frase “sou mais macho que muito homem”, que teria supostamente gerado protestos, bate-bocas e ameaças.

A mãe de um aluno presente diz que “é um absurdo essa tentativa de desvalorização de homens”, e que sentiu-se desrespeitada por ser mãe de um garoto.

Outra mãe que esteve presente teria, supostamente subido ao palco e criticado a “tentativa de masculinização das mulheres”, além de afirmar que a escola não deveria “enfiar ideologias na cabeça das crianças”.

Uma das mães envolvidas na confusão registrou notícia-crime no conselho tutelar da capital acreana, que abriu investigação. O conselho tutelar já estaria apurando os fatos.

O que diz a direção da escola?

Ao ser procurado pela equipe do ContilNet, o diretor do Colégio Aplicação, Carlos Pontes, falou que de fato houve um incômodo por conta da música, mas que não teriam ocorrido maiores atritos, como relatado pela denúncia.

“Primeiro de tudo, não houve confusão; houve um caso isolado que uma mãe não gostou da apresentação e não subiu ao palco e não falou nada disso. Apenas conversou com a professora; não houve protestos, bate-bocas, nem ameaças; nada disso procede. A mãe foi sim ao conselho tutelar”, explicou o diretor.