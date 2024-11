Neymar Jr. sai em defesa da irmã após polêmica sobre aniversário de Mavie

Bruna Biancardi e Neymar Jr. organizaram uma festa no Brasil para comemorar o primeiro ano de Mavie, filha do casal. O evento, porém, gerou polêmica, com rumores de que Rafaella Santos, irmã de Neymar, não teria comparecido.

Neymar, incomodado com os boatos, defendeu Rafaella, explicando que ela esteve presente, embora não tenha aparecido nas fotos. Bruna Biancardi ainda compartilhou o presente que a tia de Mavie deu: um conjunto de louças personalizado. A família escolheu a mansão de Neymar em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e contou com a presença de amigos e familiares. Entre os convidados estavam a Diretoria — grupo que inclui Luciano Huck, Bruninho, Rafael Zulu e Gabriel Medina — e as crianças Maria Alice e Maria Flor, filhas de Virginia e Zé Felipe.