No Acre, homem atira na cabeça de cachorro e foge; polícia faz buscas para encontrá-lo

Na manhã desta terça-feira (19), um caso de maus-tratos a animais chocou os moradores de Manoel Urbano, interior do Acre. Um morador do bairro El Shaday foi denunciado por atirar contra um cachorro, atingindo o rosto do animal. A polícia está à procura do suspeito, que fugiu do local após o crime.

Uma vizinha, que ouviu os disparos, relatou o ocorrido às autoridades.

“Eu até ouvi os tiros e não imaginava que fossem contra um animal”, afirmou, indignada. O caso gerou revolta na comunidade, que pede justiça e prisão para o autor do ato.

De acordo com a Lei nº 9.605/1998, maus-tratos contra animais são puníveis com detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. No entanto, o crime cometido contra cães e gatos tem punição mais severa após a aprovação da Lei nº 14.064/2020 (conhecida como Lei Sansão), que estabelece pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e a proibição de guarda de animais para os infratores.

A Delegacia de Polícia Civil de Manoel Urbano investiga o caso e solicita a colaboração da população para localizar o suspeito. Informações podem ser repassadas de forma anônima por meio do número 190.

A situação também acende o alerta sobre a posse de armas de fogo na região, já que o uso indevido coloca em risco não apenas os animais, mas também os moradores.

O cachorro atingido está sendo acompanhado por voluntários e entidades protetoras dos animais, que destacaram a importância de denunciar casos de violência contra bichos. “Esses atos de crueldade não podem ser tolerados. Precisamos de punição exemplar para que crimes como esse não se repitam”, destacou um representante de uma ONG local.

Com colaboração do repórter Marcos Brandão