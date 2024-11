No Acre, rede de cafeteria lança chocotone de pistache com geleia de frutas vermelhas; VÍDEO

A empresária Eveline Alencar, proprietária da Coffee House, uma das redes de cafeterias mais queridas do Acre, surpreendeu o público ao lançar um chocotone inusitado que já se tornou sucesso nas redes sociais: recheado com pistache e acompanhado de uma geleia artesanal de frutas vermelhas.

Conhecida por inovar em suas criações gastronômicas, Eveline tem aproveitado a época natalina para apresentar um cardápio repleto de delícias, mas o destaque deste ano ficou para o chocotone, que foge das tradicionais opções de frutas cristalizadas ou gotas de chocolate. Em entrevista exclusiva à ContilNet, ela contou como surgiu a ideia.

“Queria algo diferente, que trouxesse sofisticação e um sabor único, mas que também tivesse um toque artesanal. O pistache é uma paixão, e a geleia de frutas complementa de forma perfeita, trazendo frescor ao doce”, explicou Eveline.

A novidade rapidamente ganhou popularidade entre os clientes da cafeteria e nas redes sociais, onde vídeos mostrando o corte do panetone e seu recheio cremoso já alcançaram milhares de visualizações. “É gratificante ver a reação das pessoas. Acho que conseguimos criar algo realmente especial para este Natal”, completou.

Além do chocotone de pistache, a Coffee House também anunciou o cardápio completo para encomendas de fim de ano, incluindo opções como tortas e guirlandas, taças, os tradicionais chocotones e kits festa, com variados doces e salgadinhos. As encomendas já estão abertas e podem ser feitas diretamente nas unidades da rede ou pelo WhatsApp da cafeteria, até o dia 23 de dezembro de 2024 ou até atingir o limite de produção, e devem ser realizadas com, no mínimo, um dia de antecedência.

Veja o cardápio:

Com essa novidade, Eveline Alencar, do Coffee House, reafirma sua posição como uma das empresárias mais criativas do setor gastronômico no estado, unindo inovação, tradição e um toque de exclusividade em suas criações natalinas.

Veja fotos de algumas goluseimas produzidas pela equipe da empresária: