Noras de Angélica e Huck: a diferença entre a influenciadora e a reservada

Nesta quinta-feira (07/11), Joaquim Huck, filho mais velho de Luciano e Angélica, fez uma rara aparição com a namorada Manoela Esteves, em um evento no Rio de Janeiro. Extremamente discreto, o jovem evita aparecer em público com a companheira. Atitude adversa do irmão Benício, que namora a influenciadora Duda Guerra e acabou ganhando destaque na mídia com o relacionamento, já que a jovem sonha em trabalhar com as redes sociais.

O Portal LeoDias conta para você um pouco mais sobre as eleitas dos filhos de Luciano e Angélica. Com personalidades diferentes e cada uma do seu jeitinho, Manoela Esteves e Duda Guerra conquistaram os herdeiros da família Huck.