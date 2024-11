Novas regras do Pix começam a valer nesta sexta-feira; veja as mudanças

Começam a valer nesta sexta-feira (1º) as novas regras do Pix para garantir a segurança das transações e impedir fraudes. As principais mudanças se aplicam aos clientes com celulares e computadores ainda não cadastrados para realização do pagamento instantâneo.

Segundo o Banco Central (BC), as medidas mais rígidas irão permitir que as instituições financeiras tomem ações específicas em caso de transações suspeitas ou fora do perfil do cliente.

Pix de mais de R$ 200 em dispositivos não cadastrados

A partir desta sexta, os clientes da instituição financeira somente poderão realizar transferências de mais de R$ 200 de um telefone ou computador previamente cadastrado. Além disto, o limite diário será de R$ 1 mil para dispositivos não cadastrados.

Para os dispositivos atuais, não haverá nenhuma mudança. Segundo o BC, a exigência de cadastro vale apenas para os celulares e computadores que nunca tenham sido usados para fazer Pix.

Tenho um dispositivo não cadastrado, o que muda?

Somente será possível realizar transferências de até R$ 200

O limite diário para transações será de R$ 1.000

Mais segurança

O Banco Central também estabeleceu que as instituições financeiras devem já adotar medidas para melhorar as tecnologias de segurança, como:

Soluções de gerenciamento de fraude capazes de identificar transações Pix atípicas ou incompatíveis com o perfil do cliente, com base nas informações de segurança armazenadas no BC;

Informar aos clientes, em canal eletrônico de amplo acesso, os cuidados necessários para evitar fraudes;

Verificar, ao menos a cada seis meses, se os clientes têm marcações de fraude nos sistemas do Banco Central;

Em caso de suspeita forte ou comprovação de fraude, as instituições poderão encerrar o relacionamento com o cliente.

Segundo o BC, as instituições poderão aumentar o tempo para que os clientes suspeitos iniciem transações e bloquear cautelarmente Pix recebidos.

Siga o CNN Money

O CNN Brasil Money já está nas redes sociais. Siga agora o @cnnbrmoney no Instagram e no Youtube.

Dedicado ao mercado financeiro e aos impactos que os setores da economia geram na movimentação do país e do mundo, o CNN Money terá canal para TV e streaming, além de estar presente no ambiente digital.

O lançamento será no dia 4 de novembro de 2024. Não perca!