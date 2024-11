Número de casos de Covid-19 continuam em queda no Acre, aponta Fiocruz

Dados do novo Boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado na última quinta-feira (7), mostra que o Acre continua com queda nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) nas tendências a longo e curto prazo.

No cenário nacional, os casos de SRAG por Covid-19 continuam em queda na maioria dos estados da região Centro-Sul – com exceção apenas do Rio de Janeiro, que apresenta manutenção do sinal de retomada do crescimento. O estudo é referente à Semana Epidemiológica (SE) 44, de 27 de outubro a 2 de novembro.