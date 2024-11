O guia completo sobre o Formulário I-824: Do protocolo à aprovação

Aqueles que precisam de ação adicional em um requerimento ou petição previamente aprovados acham o ‘Application for Action on an Approved Application or Petition’ (Formulário I-824) importante. Para solicitar uma notificação de aprovação duplicada ou notificar um consulado dos EUA sobre uma petição de visto de imigrante aprovada, você deve protocolar este formulário no USCIS.

Como preencher o Formulário I-824 com o USCIS

O Formulário I-824 permite que você solicite ação adicional do USCIS em uma petição já aprovada. Exemplos de situações em que o Formulário I-824 inclui:

Se o requerente solicitou o envio do Formulário I-130 aprovado (Petição para Parente Estrangeiro) para Ajuste de Status, mas o beneficiário deseja solicitar o processamento consular fora dos EUA

Se o requerente solicitou que o Formulário I-130 aprovado fosse enviado à Embaixada/Consulado dos EUA, mas o beneficiário decidiu solicitar o Ajuste de Status (Formulário I-485 nos EUA)

Após enviar o Formulário I-824 com o USCIS e pagar a taxa de depósito, um aviso de recebimento será enviado a você em 2 semanas. O processamento da solicitação por si só pode levar alguns meses. Usando seu número de recibo, você pode rastrear o status on-line e ficar atualizado sobre os tempos de processamento.

Como solicitar o Ajuste de Status

Se o seu Formulário I-824 for aprovado e você decidir solicitar o “Adjustment of Status” preenchendo o Formulário I-485, siga as instruções abaixo:

Preencha o exame médico (Formulário I-693 , Relatório de Exame Médico de Imigração e Registro de Vacinação)

Preparar o Formulário I-864, “ Affidavit of Support ”, Declaração de Apoio nos termos da Seção 213A da INA

Prepare o Formulário I-765 , Pedido de Autorização de Emprego. O Documento de Autorização de Emprego que você receberá após a aprovação do Formulário I-765, terá uma notação “Valid with DHS authorization ”.

Preparar o Formulário I-131 , Pedido de Documentos de Viagem, Documentos de Liberdade Condicional e Registros de Chegada/Partida

No Formulário I-485, você será obrigado a inserir seu Número de Registro de Estrangeiro. Após o USCIS registrar seu pedido de green card, você receberá instruções sobre como criar uma conta USCIS online:

USCIS online access code – você precisará inserir este código ao criar uma conta online no site do USCIS USCIS online account number – depois que sua conta on-line for configurada com sucesso, você poderá inserir esse número de conta em todas as futuras petições e solicitações de imigração.

Preencher o Formulário I-824 e solicitar o Ajuste de Status é uma parte importante de muitos processos de imigração. Ao preencher esses formulários com precisão e seguir as instruções do USCIS, você pode aumentar a possibilidade de um processo de solicitação tranquilo. Certifique-se de verificar seus formulários e tenha todos os documentos necessários disponíveis para evitar atrasos.