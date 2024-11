Operação da PM desarticula ‘boca de fumo’ e prende suspeita com arma e drogas

Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de uma mulher por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo na tarde desta segunda-feira (25), no bairro Belo Jardim I, no ramal da Judia. A ação, fruto de denúncias anônimas que apontavam um estabelecimento comercial como ponto de venda de entorpecentes, culminou na apreensão de drogas, uma arma de fogo calibre .22, munições e diversos materiais utilizados na preparação e embalagem de entorpecentes.

O grupamento tático do 2º Batalhão da PMAC, durante patrulhamento ostensivo na região, decidiu averiguar as denúncias. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos por uma mulher que se identificou como esposa do proprietário, alegando a ausência dele. A falta de documentação do estabelecimento e o comportamento nervoso da suspeita – visivelmente agitada – despertaram a atenção dos policiais.

Uma busca minuciosa no interior do estabelecimento revelou a presença de três invólucros de cocaína prontos para venda, além de uma quantidade considerável de entorpecentes em um pote plástico, e dinheiro em espécie, presumivelmente proveniente do tráfico. Ao ser questionada sobre a possibilidade de outros ilícitos, a mulher admitiu a posse de munições, o que levou a uma busca mais ampla.

A busca resultou na apreensão de uma arma de fogo calibre .22, um simulacro de pistola e uma grande quantidade de material utilizado na preparação das drogas para venda. Diante dos fatos, a mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), juntamente com todo o material apreendido, para que sejam tomadas as medidas legais cabíveis. A investigação segue em andamento para identificar outros envolvidos no esquema de tráfico.