Operação mira esquema de fraudes envolvendo empréstimos indevidos a idosos indígenas

A Delegacia Geral de Santa Rosa do Purus cumpriu, na manhã desta sexta-feira (15), mandados de busca e apreensão após denúncias de fraudes relacionadas a empréstimos bancários feitos de maneira indevida, por meio da conta de idosos indígenas aposentados.

A delegada Jade Dene coordenou a equipe de investigadores, que contou também com a quebra de sigilo telefônico da acusada identificada pelas iniciais J.S.S.S.. O cumprimento do mandado contou com apoio da Polícia Militar, para facilitar a execução da operação.

A equipe reforça que ações como essa são fundamentais para coibir crimes que afetam de forma direta a sociedade, e reforçou a relevância dos trabalhos conjuntos feitos pelas forças policiais.