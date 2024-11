Foragido há mais de 1 ano, chefe de facção do Acre é preso durante operação no Ceará

Uma operação coordenada pelos Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaecos) dos Ministérios Públicos do Acre e do Ceará, com o apoio das inteligências de ambas as instituições, resultou na recaptura na tarde da última quarta-feira (13), de Antônio Dayvit Mianne de Castro Lima, um dos fundadores de uma facção criminosa originada no estado acreano.

Foragido desde abril de 2023, após violar o monitoramento eletrônico, ele utilizava estratégias sofisticadas para ocultar sua localização e identidade.

A iniciativa articulada pelo MPAC e MPCE, resultou na localização do foragido por volta das 16h30, enquanto ele saía de sua residência em Fortaleza. A Assessoria de Inteligência (Asint) da Polícia Militar do Ceará, que apoiava as diligências, acionou prontamente o Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) para efetuar a captura. Ao notar a aproximação das equipes, o foragido tentou retornar à residência e se livrar de pertences que carregava, incluindo um celular.

Ao ser abordado, Antônio Dayvit Mianne de Castro tentou enganar as autoridades, identificando-se como Raife de Souza Silva. No entanto, a ação das equipes de inteligência, junto com o Batalhão de Polícia de Choque, permitiu a confirmação de sua verdadeira identidade e a execução do mandado de prisão. Confrontado, ele permaneceu em silêncio.

O acusado cumpre pena total de mais de 59 anos de reclusão, condenado por crimes de organização criminosa, roubo qualificado e posse ilegal de armas. Entre suas condenações, destaca-se sua participação e papel de liderança na organização criminosa criada no presídio Francisco de Oliveira Conde. Reconhecido como um dos principais líderes do grupo, ele teve um papel central em vários crimes praticados pela facção.

Segundo o coordenador-geral do Gaeco do MPAC, promotor de Justiça Bernardo Albano, a atuação integrada dos Ministérios Públicos, em parceria com outras instituições de segurança pública, foi essencial para a recaptura de Antônio Dayvit, que era um dos principais foragidos da Justiça acreana devido à sua posição de destaque na facção, fundada, inclusive, no dia de seu aniversário.