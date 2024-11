Padre é destituído após Sabrina Carpenter gravar clipe sexy em igreja

O padre de uma igreja no Brooklyn, em Nova York, Estados Unidos, foi destituído de suas funções após permitir que a cantora Sabrina Carpenter gravasse cenas provocativas para o clipe Feather.

No videoclipe, lançado em 31 de outubro do ano passado, Sabrina Carpenter chega à igreja em um carro fúnebre rosa e dança no altar, usando um vestido preto curto e um véu. Ela faz poses sensuais e rebola no espaço sagrado. Veja:

Na época da gravação do clipe, a diocese disse estar “horrorizada”, enquanto o padre Jamie Gigantiello foi afastado de suas funções administrativas e alegou ter tido um “lapso de julgamento”.

Um comunicado emitido pela diocese católica romana do Brooklyn e divulgada pelo The Guardian, nesta quarta-feira (20/11), diz que Jamie Gigantiello foi dispensado de “qualquer supervisão pastoral ou função de governança” da igreja, após uma investigação iniciada na época do clipe de Sabrina e que apontou má administração por parte do religioso.

O site ainda diz que Gigantiello revela ter feito, em um vídeo, transferências financeiras não autorizadas para um ex-assessor sênior do governo de Eric Adams, que também é investigado por corrupção.