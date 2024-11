Pastora avança preferencial, bate em motociclista e deixa duas pessoas feridas em Rio Branco

O motociclista de aplicativo identificado como Mauritânio da Silva, 43 anos, e a passageira da moto, Patrícia Siqueira da Silva, 40, ficaram feridos após uma colisão entre moto e carro no final da tarde deste domingo (24), no cruzamento das ruas Rádio Farol com a Fares Fegali, no bairro Boa União, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Mauritânio, que trabalha como motociclista de aplicativo, transportava a passageira Patrícia em uma moto modelo Mottu Sport, de cor preta e placa TAL-8J31, no sentido centro-bairro pela Rua Fares Fegali, quando foi surpreendido por um carro modelo Etios, de cor branca e placa QLY-7E47, conduzido por uma pastora.

No impacto, Mauritânio e Patrícia foram arremessados ao asfalto. O carro ficou desgovernado, colidiu com o portão de uma residência e ficou parcialmente destruído.

Mauritânio sofreu suspeita de fratura na patela do joelho direito. Já Patrícia apresentou suspeita de fratura no braço direito e fratura na perna esquerda. Com a força da colisão, o carro rodou na pista e a moto ficou destruída.

A pastora desceu do veículo, prestou auxílio às vítimas e acionou a ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado para atender Patrícia e outra de suporte básico para Mauritânio. Após os primeiros socorros, ambos foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito não foi acionado, pois a pastora negociou diretamente com o motociclista, e se colocou à disposição para arcar com todos os custos do acidente.