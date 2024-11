Pesquisa do IBGE diz que Acre tem índice de desemprego acima da taxa nacional

O desemprego no Brasil caiu para 6,4% no terceiro trimestre deste ano, com uma redução de 0,5 ponto percentual em comparação ao segundo trimestre (6,9%). No Acre, a taxa de desemprego está acima da nacional, com 7,4%.

Segundo um levantamento divulgado pelo site O Globo, três estados tem taxa de desemprego menor que 3% e, por outro lado, Pernambuco supera os 10%.

O recuo foi observado em sete das 27 unidades da federação, segundo dados da Pnad Contínua, divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Estados com índice menor do que a média nacional

Rondônia: 2,1%

Mato Grosso: 2,3%

Santa Catarina: 2,8%

Mato Grosso do Sul: 3,4%

Paraná: 4%

Espírito Santo: 4,1%

Tocantins: 5%

Rio Grande do Sul: 5,1%

Goiás: 5,1%

São Paulo: 6%

Roraima: 6,2%

Estados com índice maior do que a média nacional