PF indicia estrategista de Javier Milei junto com Bolsonaro

A Polícia Federal (PF) indiciou o empresário argentino Fernando Cerimedo, estrategista de Javier Milei, presidente da Argentina. Cerimedo fez uma live, em novembro de 2022, na qual apontou uma suposta fraude na eleição de Lula. O empresário foi indiciado no inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado. Ao todo, 37 pessoas foram relacionadas pela PF pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em 2022, Cerimedo administrava o canal “La Derecha Diário” no YouTube. Na live, o empresário apresentou um dossiê sustentando ter havido fraude nas eleições do Brasil. A transmissão foi, posteriormente, divulgada por militantes bolsonaristas.

O empresário se apresentava como “admirador” de Bolsonaro, a quem teria “ajudado” na campanha de 2018. Ele também dizia ter se encontrado com o filho do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, pouco antes do segundo turno das eleições de 2022.

O principal argumento para sustentar a suposta fraude no dossiê apresentado por Cerimedo era de que cinco modelos de urnas eletrônicas, que não teriam sido submetidos a testes de segurança, haviam registrado mais votos para Lula do que para Bolsonaro. O dossiê dizia ainda que apenas as urnas do modelo 2020 teriam passado por análises.

A versão, contudo, foi desmentida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com a comprovação de que todos os modelos usados em 2022 foram submetidos aos testes aplicados por universidades federais e pelas Forças Armadas.

O relatório final do inquérito que investiga o plano de golpe de Estado em 2022 foi enviado pela PF ao Supremo Tribunal Federal (STF). O relator do processo é o ministro Alexandre de Moraes. As provas, segundo a PF, foram obtidas ao longo de quase dois anos, “com base em quebra de sigilos telemáticos, telefônicos, bancários, fiscais”, bem como em “colaboração premiada, buscas e apreensões, entre outras medidas devidamente autorizadas pelo Poder Judiciário”.

Estrategista de Milei

Em 2023, Cerimedo passou a atuar como estrategista digital na campanha do então candidato à presidência da Argentina, Javier Milei. À imprensa local, ele disse que usava “fazendas de trolls (perfis que buscam desestabilizar discussões com comentários polêmicos)” para conseguir engajamento para o candidato de direita e promover campanhas negativas contra seus adversários.

“Não investimos dinheiro da campanha nas redes sociais pela razão de que não é necessário. Essa é a realidade. Qualquer coisa que você faça sem essas contas (trolls) não vai ter engajamento”, afirmou. Com essa estratégia, Milei conseguiu atrair o voto de jovens e eleitores indignados com a política argentina, chegando à vitória nas eleições de agosto do ano passado.