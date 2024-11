PF intima sobrinho de Dilma a depor; saiba mais

Vereador eleito em Belo Horizonte e sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff, Pedro Rousseff (PT) recebeu, nesta terça-feira (5/11), uma intimação da Polícia Federal para depor sobre uma doação de sua campanha eleitoral em 2024.

A doação questionada foi feita pelo pai do vereador eleito, que também se chama Pedro Rousseff. Segundo dados do portal da Justiça Eleitoral, o pai do petista fez uma doação no valor de R$ 60,3 mil para a campanha do filho.

A PF diz, no entanto, ter recebido uma denúncia anônima de que a doação teria sido feita pelo próprio candidato. O depoimento de Pedro foi marcado pela corporação para o dia 14 de novembro em Belo Horizonte, cidade onde ele mora.

Sobrinho de Dilma se defende

Pedro Rousseff sustenta que a doação foi feita por seu pai, como consta no TSE. Ele ressalta que o delegado que o intimou, Alexandre Leão Batista Silva, ex-secretário-executivo de Segurança Pública do governo Romeu Zema (Novo), faz perseguição política.

“O delegado vasculhou minha vida inteira, de cabo a rabo e não conseguiu perceber um fato muito simples: que meu pai também se chama Pedro Rousseff. Como o delegado investiga tudo e não percebe que o CPF do doador não é o meu CPF? Estranho que esse delegado, ele foi secretário de segurança do governador Zema. Indicado na época pelo então ministro do Bolsonaro, Sergio Moro”, diz o vereador eleito.

No caso, como Leão Batista é delegado da PF, ele teve de ser cedido para ocupar a secretaria do governo de Minas Gerais pelo ministro da Justiça. À época, o cargo era ocupado pelo ex-juiz e atual senador Sergio Moro (União-PR).

À coluna, Rousseff disse ainda que irá processar o delegado da PF por perseguição política e abuso de poder. “Ele está investigando de propósito. Vamos processar ele na corregedoria por perseguição política e abuso de poder“, afirmou.