Prefeitos Eleitos e Reeleitos para 2025-2028 participam de Evento de Acolhida, em Rio Branco

Na última sexta-feira (8), aconteceu o 1º Evento de Acolhida aos Prefeitos Eleitos e Reeleitos para o mandato 2025-2028, em Rio Branco. A iniciativa, realizada pela Associação dos Municípios do Acre (AMAC) em parceria com o Sebrae, a Caixa Econômica Federal e o Tribunal de Contas do Acre, reuniu gestores dos 22 municípios do estado, além de secretários de Planejamento, Administração e Finanças, em um encontro para alinhar metas e fortalecer o desenvolvimento municipal.

O evento marcou o início de uma nova fase para os prefeitos eleitos e reeleitos, proporcionando um espaço de orientação e troca de experiências sobre boas práticas na administração pública, gestão financeira e estratégias de desenvolvimento sustentável.

Com um papel essencial no evento, o Sebrae se destaca na orientação aos novos gestores para fortalecer o empreendedorismo local e o desenvolvimento das micro e pequenas empresas nos municípios.

“Renovamos o compromisso do Sebrae em trabalhar junto com todos os municípios do Acre, em prol do desenvolvimento, em especial do empreendedorismo, porque o empreendedorismo se desenvolvendo, a geração de renda acontece e a qualidade de vida das pessoas melhora. Estamos de portas abertas para receber a todos os municípios que nos procurem com propostas e realizações alinhadas com a nossa missão, com isso, quem ganha são os pequenos negócios e a população”, declarou o diretor de Administração e Finanças do Sebrae no Acre, Vandré Prado.

O presidente da AMAC e prefeito de Rio Branco, Sebastião Bocalom, ressaltou a importância do evento para alinhar os interesses dos representantes das prefeituras por um bem comum: “Esse encontro é fundamental, pois nosso papel é tratar políticas de desenvolvimento, e nesses quatro anos tivemos um grande avanço, ações que a AMAC não fazia antigamente e hoje estamos fazendo muito bem. Que nossos prefeitos que chegam agora sigam o exemplo desses que deixam as prefeituras e desses que permanecem para um novo mandato”, disse.

Durante os painéis, foram tratados temas como: Captação de recursos e gestão de projetos – OGU (AMAC); Governo Federal: Parceria que fortalece o Brasil; Caixa e gestor público: Parceria que move o Brasil para frente; Guia da Prefeitura Empreendedora e o programa Cidade Empreendedora (Sebrae); e por fim palestra “Gestão pública local: Liderança e desenvolvimento de cidades inteligentes”.

Esse primeiro evento de acolhida aos prefeitos eleitos e reeleitos reflete o compromisso de cada parceiro envolvido em apoiar os municípios do Acre em sua busca pelo desenvolvimento sustentável e pela melhoria da qualidade de vida da população. Com uma gestão eficiente e orientada por boas práticas, os novos gestores terão a oportunidade de promover transformações positivas e de impacto em suas comunidades. Para conhecer as ações estratégicas do Sebrae para seu município, acesse sebrae.com.br/cidadeempreendedora