Preta Gil volta a ser internada menos de um dia após alta médica: “Dor no rim”

A cantora Preta Gil, 50, contou nos Stories do Instagram, nesta segunda-feira (11), que voltou a ser internada menos de um dia após receber alta médica. Ela disse que sentiu uma dor no rim e voltou ao hospital.

“Ontem postei que estava em casa, me precipitei, porque comecei a sentir uma dor no rim direito e voltei para o hospital. Tivemos que entrar com outros medicamentos, continuo tomando antibiótico e os médicos preferiram que eu ficasse aqui mais alguns dias para não correr o risco de sentir dor em casa”, começou a cantora nos Stories.

“Fiz uma make, porque estava a cara da derrota e agora estou bem, quer dizer, mais ou menos, mas vou ficar”, completou ela.

Preta disse aos fãs, no último domingo (10), que havia recebido alta e estava em casa após passar por uma cirurgia de emergência. Ela precisou solucionar um problema em seu cateter, que evita obstruções do fluxo urinário.

Segundo relato nas redes sociais na última sexta-feira (8), ela estava a caminho do hospital para ajustar sua bomba de quimioterapia quando começou a sentir dores “muito fortes na pélvis e no rim como na outra vez que eu tive pielonefrite“, disse ela.

Ela contou que sua quimioterapia precisou ser interrompida — mas garantiu que isso não irá interferir em seu tratamento contra a recidiva do câncer.

Em agosto de 2023, a artista passou por uma cirurgia, que ocorreu de forma bem-sucedida. Um ano após, no entanto, Preta anunciou a retomada de seu tratamento oncológico.