Psicóloga acreana, eleita Miss Café Acre 2024, recebe o título de Girl Coffee Internacional

A psicóloga acreana Amanda Diniz, eleita Miss Café Acre 2024, participou da Semana Internacional do Café (SIC), realizada de 20 a 22 de novembro na Expominas, em Belo Horizonte (MG). Representando o Acre no evento, Amanda, que já acumula os títulos de Rainha da 46ª Expoacre e Rainha Exposena, destacou-se entre grandes nomes do setor cafeeiro nacional e internacional.

Em entrevista exclusiva à Coluna Douglas Richer, do ContilNet, Amanda compartilhou a experiência de participar de um dos maiores encontros do mundo voltados à cadeia produtiva do café. A SIC reúne profissionais do setor para debates, palestras, workshops, degustações e provas de café, além de oferecer um ambiente propício ao desenvolvimento de novos negócios e oportunidades de acesso a mercados.

“Estar na Semana Internacional do Café é uma oportunidade única de se conectar com o que há de mais inovador no setor. Durante os três dias de evento, participei de palestras, workshops e competições, além de vivenciar uma troca de conhecimento com os líderes do setor. A SIC é um marco para quem busca estar à frente no mercado de café”, afirmou Amanda.

Durante sua participação, a Miss Café 2024 viveu um momento especial ao receber o título de Girl Coffee Internacional 2025, um prêmio concedido pela direção do projeto Mulheres do Café Brasil. Amanda se emocionou ao ser a primeira mulher do Norte do Brasil a conquistar essa honraria, que celebra o papel feminino no agronegócio e, em especial, na cafeicultura.

“Recebi o título das mãos do diretor William Rosa, responsável pelo Mulheres do Café Brasil, e me sinto extremamente honrada em ser a primeira mulher do Norte a conquistar esse reconhecimento. Este prêmio destaca a importância da mulher no agronegócio e é um reflexo do crescimento da participação feminina na cafeicultura”, declarou a psicóloga, emocionada.

Amanda Diniz aproveitou sua participação na SIC como uma oportunidade de ampliar sua rede de contatos e fortalecer o nome do Acre no cenário cafeeiro nacional. Para ela, eventos como a Semana Internacional do Café são essenciais para o desenvolvimento da cafeicultura no estado e para o empoderamento das mulheres no setor.

Veja fotos cedidas exclusivamente para coluna Douglas Richer: